Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan bella forza”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lunedì 4 ottobre 2021. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 4 ottobre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la prova di forza del Milan, che vince 2-3 in casa dell'Atalanta nel big match della 7^ giornata della Serie A 2021-2022. Segnano Davide Calabria, Sandro Tonali e Rafael Leão; poi, nel finale, si sveglia la 'Dea', con il rigore di Duván Zapata e Mario Pašalić, ma è troppo tardi.