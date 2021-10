Quotidiani sportivi, le prime pagine: volano Milan e Napoli. Juve li prendi?

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la prova di forza del Milan, che vince 2-3 in casa dell'Atalanta nel big match della 7^ giornata della Serie A 2021-2022. Segnano Davide Calabria, Sandro Tonali e Rafael Leão; poi, nel finale, si sveglia la 'Dea', con il rigore di Duván Zapata e Mario Pašalić, ma è troppo tardi. Vince, però, anche il Napoli (1-2) in casa della Fiorentina e resta in testa alla classifica con 7 vittorie in 7 gare. Ululati razzisti contro Kalidou Koulibaly, che reagisce agli insulti del 'Franchi'. Quindi si parla di Inter, che punta, nella corsa Scudetto, su quattro dei suoi calciatori più forti, e di Juventus, con Massimiliano Allegri che crede nella rimonta. Ciclismo: Sonny Colbrelli vince la Parigi-Roubaix.