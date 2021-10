Risultati Serie A – Atalanta-Milan 2-3: tabellino e marcatori

Il tabellino completo di Atalanta-Milan, partita della 7^ giornata della Serie A 2021-2022. Dati e numeri dopo il match del 'Gewiss Stadium'

Per il secondo anno consecutivo il Milan di Stefano Pioli vince in casa dell'Atalanta: dopo lo 0-2 dello scorso mese di maggio, stavolta è 2-3 per i rossoneri. Partita bellissima, intensa, che ha visto il Milan andare avanti di due gol nel primo tempo grazie a Davide Calabria e Sandro Tonali. Nel finale, la gara sembra chiusa con il gol di Rafael Leão, ma i padroni di casa provano a riaprirla con i gol di Duván Zapata su calcio di rigore e dell'ex Mario Pašalić. Ma sono tre punti per il Diavolo. Il tabellino completo di Atalanta-Milan 2-3 del 'Gewiss Stadium'.