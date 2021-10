Atalanta-Milan 2-3 al 90′: Calabria, Tonali e Leao in rete | Serie A News

È terminata Atalanta-Milan, partita della 7^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco com'è andato il match dei rossoneri di Stefano Pioli

Daniele Triolo

È terminata da pochi minuti Atalanta-Milan, partita della 7^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco com'è andato il match dei rossoneri di Stefano Pioli.

Dopo lo 0-2 del primo tempo per il Milan, in virtù dei gol di Davide Calabria (1') e Sandro Tonali (43'), la ripresa inizia con i ritmi, altissimi, sostenuti fino a questo momento. Nel primo quarto d'ora non arrivano occasioni da rete, né da una parte né dall'altra, poi Gian Piero Gasperini inserisce Jošip Iličić e Luis Muriel per dare più spinta e impulso al proprio attacco.

È il Milan, però, che va vicino al terzo gol: cross di Ante Rebić dalla destra, colpo di testa, da solo in area di rigore, a botta sicura di Alexis Saelemaekers, ma è bravo Juan Musso a deviare la sfera sopra la traversa. Al 62' è Davide Calabria a sfiorare la doppietta personale, dopo un uno-due con Rebić, ma José Luis Palomino si immola e devia la palla sulla trasversale della porta orobica.

Primo cambio di Pioli al 74', con Brahim Díaz che lascia il posto in campo a Junior Messias. Esordio, dunque, per il brasiliano ex Crotone con la maglia rossonera ad un mese dal suo arrivo al Milan. È proprio lui ad ispirare, al 78', il contropiede rossonero servendo Theo Hernández, che supera Berat Djimsiti e si invola verso l'area di rigore: palla dentro per Rafael Leão, bolide all'incrocio dei pali e gol spettacolare per lo 0-3 del Diavolo.

L'Atalanta riapre la contesa, però, all'86', con Zapata, che segna un calcio di rigore assegnato dall'arbitro Marco Di Bello per un fallo di mano di Messias su conclusione da fuori di Davide Zappacosta. Il risultato cambia ancora al 94', quando va in gol Pašalic, su assist di Zapata, che, però, si aiuta con un fallo su Messias che Di Bello non ravvisa. Ma è tardi per la 'Dea'!

Atalanta-Milan 2-3 al 'Gewiss Stadium' e tre punti stra-meritati per il Diavolo in questo confronto diretto per l'alta classifica.