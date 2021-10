Atalanta-Milan 0-3: Rafael Leao cala il tris! | Serie A News

Il Milan cala il tris e lo fa grazie ad una rete di Rafael Leao: rossoneri totalmente dominanti al Gewiss Stadium contro l'Atalanta

GOL DEL MILAN!!! Questa volta ci pensa Rafael Leao a gonfiare la rete e portare i rossoneri in vantaggio di tre gol a zero contro l'Atalanta al78esimo. Perfetta azione del Milan che recupera il pallone al limite della propria area con Kessié, quindi Messias scarica subito su Leao che trova Theo Hernandez con un magico colpo di tacco. Una volta percorso 40 metri palla al piede, il terzino francese ricambia il favore al portoghese che di prima intenzione batte Musso con un gran gol a giro alla sua sinistra. Milan perfetto al Gewiss Stadium e sta conducendo, meritatamente, per 3-0.