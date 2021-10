Atalanta-Milan 0-2 al 45′: Calabria e Tonali in gol | Serie A News

È terminato il primo tempo di Atalanta-Milan, partita della 7^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco come sono andati i primi 45' di gioco

Daniele Triolo

È terminato da pochi minuti il primo tempo di Atalanta-Milan, partita della 7^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco come sono andati i primi 45' di gioco per i rossoneri di Stefano Pioli.

Pronti-via e il Milan va in vantaggio. Alexis Saelemaekers recupera pallone e serve Theo Hernández a metà campo: filtrante del francese per Davide Calabria lanciato in profondità. La prima conclusione del terzino rossonero è parata da Juan Musso che, però, non trattiene la sfera. Sulla corta respinta, dunque, Calabria deposita in rete il gol dello 0-1 del Milan.

I ritmi della partita sono intensi, con azioni da una parte e dall'altra. La 'Dea' sfiora il pareggio prima del quarto d'ora di gioco: prima Mike Maignan salva su Duván Zapata, quindi Sandro Tonali si immola sulla conclusione a botta sicura di Ruslan Malinovskyi. Il Milan replica al 18': Musso di piede, salva sul tiro piazzato di Brahim Díaz.

L'Atalanta non ci sta e poco prima del 20' va due volte vicino al gol, prima con un sinistro di Davide Zappacosta dal limite dell'area, poi con un colpo di testa di Zapata sugli sviluppi di un calcio d'angolo: bravissimo, in ambedue le circostanze, Maignan. I nerazzurri chiedono, subito dopo, un rigore per un intervento di Fikayo Tomori su Matteo Pessina, ma il difensore inglese entra sulla palla e, pertanto, non c'è penalty per l'Atalanta.

La gara resta vibrante, bella e con un leit-motiv ben delineato: l'Atalanta attacca e prova a fare gioco, il Milan tenta di diventare letale in contropiede. Al 43' errore madornale di Freuler che si fa scippare il pallone da Tonali: il centrocampista bresciano si presenta a tu per tu con Musso e deposita in rete lo 0-2 rossonero. Un minuto dopo Franck Kessié, da fuori area, sfiora addirittura il terzo gol del Diavolo!

Il primo tempo, dunque, termina con due reti di vantaggio per il Milan di mister Stefano Pioli. Ora bisognerà resistere nella ripresa!