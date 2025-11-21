Pochi giorni ci separano dal derby tra Inter e Milan. Massimiliano Allegri ritrova a centrocampo Adrien Rabiot, assente dal campo dal post sosta di ottobre, ma pronto al rientro dopo avere recuperato dalla lesione al muscolo soleo del polpaccio. "Cavallo pazzo è senza sostituti". Secco il parere di Franco Ordine: "E la sua funzione è doppia se non addirittura tripla. Perché è in grado di trasferire, quasi senza parlare, con una intesa cementata negli anni, le idee di Allegri alla squadra e perché la sua presenza sul fianco sinistro dello schieramento consente di riequilibrare l'assetto tattico e di coprire qualunque vuoto lasciato da un suo sodale".