Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Ordine sul Milan: “Rabiot non ha sostituti. Tripla funzione per i rossoneri. In grado di …”

ULTIME MILAN NEWS

Ordine sul Milan: “Rabiot non ha sostituti. Tripla funzione per i rossoneri. In grado di …”

Ordine sul Milan: 'Rabiot non ha sostituti. Tripla funzione per i rossoneri. In grado di ...'
Il giornalista Franco Ordine ha scritto un lungo editoriale per 'Il Giornale' parlando dell'importanza di Adrien Rabiot per il Milan. Ecco un estratto
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Pochi giorni ci separano dal derby tra Inter e Milan. Massimiliano Allegri ritrova a centrocampo Adrien Rabiot, assente dal campo dal post sosta di ottobre, ma pronto al rientro dopo avere recuperato dalla lesione al muscolo soleo del polpaccio. "Cavallo pazzo è senza sostituti". Secco il parere di Franco Ordine: "E la sua funzione è doppia se non addirittura tripla. Perché è in grado di trasferire, quasi senza parlare, con una intesa cementata negli anni, le idee di Allegri alla squadra e perché la sua presenza sul fianco sinistro dello schieramento consente di riequilibrare l'assetto tattico e di coprire qualunque vuoto lasciato da un suo sodale".

Il giornalista continua con la sua analisi su Rabiot nel pezzo per 'Il Giornale': "Dalla tribuna, nelle settimane passate, Rabiot ha colto al volo i problemi del Milan. "C'era meno concentrazione, la squadra era meno solida" l'analisi puntuale".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Un Lukaku per il futuro? Calciomercato, il Milan osserva il nuovo talento per l'attacco>>>

Ordine conclude: "Che fa capire quanto sia prezioso, per Allegri e per il Milan, il suo recupero in vista del derby che non deciderà la stagione ma può orientarla di sicuro prima di giungere allo snodo anticipato fissato nel mese di febbraio".

Leggi anche
Estupinan o Bartesaghi per il derby? Tutto potrebbe dipendere da Leao. Le mosse tattiche del Milan
Derby Inter-Milan: pressione sui rossoneri ma per Chivu è un banco di prova importante

© RIPRODUZIONE RISERVATA