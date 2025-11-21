Pianeta Milan
Derby Inter-Milan: pressione sui rossoneri ma per Chivu è un banco di prova importante

Derby, tre punti pesanti: pressione al Milan ma test fondamentale per Chivu
Nel suo editoriale sulla 'Gazzetta', Vernazza analizza il derby tra Inter e Milan, una sfida che pesa su entrambe: i rossoneri cercano il sorpasso e conferme, mentre l’Inter di Chivu è chiamata a dare risposte nei big match
La firma de 'La Gazzetta dello Sport' Sebastiano Vernazza ha dedicato il suo editoriale alla super sfida tra Inter e Milan in programma domenica sera alle ore 20:45. Il prossimo derby è una partita con diversi significati al proprio interno, dal valore dei tre punti alla vera identità dell'Inter di Christian Chivu.

In caso di sconfitta, chi sa più male?

Il discorso di Vernazza inizia con un quesito semplice che non porta con sé una risposta altrettanto scontata. "Per chi sarebbe più dannosa una sconfitta?" è la domanda, a cui viene associato il Milan. Attualmente terzo, a -2 dall'Inter capolista con la Roma, il Diavolo sa che questa partita è una grossa occasione per superare i rivali e minare la loro autostima, come accaduto nella scorsa stagione, terminata con 3 vittorie su 5 derby e una Supercoppa Italiana vinta contro i nerazzurri.

In caso di sconfitta, però sarebbe dura per i rossoneri in ottica Scudetto, discorso che a inizio anno non era pensabile per il nuovo Milan targato Max, ma comunque non così pesante se si guarda la classifica in ottica quarto posto. Ma la classifica rivela anche che il Diavolo, nonostante i tanti infortuni, con le grandi ha sempre fatto meglio della squadra di Chivu. I nerazzurri su 3 big match, ha vinto solo la sfida con la Roma all'Olimpico e perso le due con Juve e Napoli in trasferta.

Derby test importante per Chivu

Il derby di Milano assume per Chivu i contorni di un vero e proprio banco di prova. Il giovane allenatore romeno dovrà decidere se imporre il ritmo o attendere le mosse di Allegri, maestro delle ripartenze e dei calcoli tattici. L'Inter, più verticale e aggressiva nel recupero palla, si è presentata in questa stagione con una nuova identità, ma resta un enigma: quale sarà la sua reale direzione dopo l'era Inzaghi?

Domenica, contro il Milan, e mercoledì, a confronto con l'Atletico Madrid del 'Cholo' Simeone, si capirà se Chivu può essere considerato pronto per le grandi sfide. Più di una semplice partita, questo derby potrebbe già sancire il livello della sua Inter.

