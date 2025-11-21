Derby, tre punti pesanti: pressione al Milan ma test fondamentale per Chivu

In caso di sconfitta, però sarebbe dura per i rossoneri in ottica Scudetto, discorso che a inizio anno non era pensabile per il nuovo Milan targato Max, ma comunque non così pesante se si guarda la classifica in ottica quarto posto. Ma la classifica rivela anche che il Diavolo, nonostante i tanti infortuni, con le grandi ha sempre fatto meglio della squadra di Chivu. I nerazzurri su 3 big match, ha vinto solo la sfida con la Roma all'Olimpico e perso le due con Juve e Napoli in trasferta.
Derby test importante per Chivu—
Il derby di Milano assume per Chivu i contorni di un vero e proprio banco di prova. Il giovane allenatore romeno dovrà decidere se imporre il ritmo o attendere le mosse di Allegri, maestro delle ripartenze e dei calcoli tattici. L'Inter, più verticale e aggressiva nel recupero palla, si è presentata in questa stagione con una nuova identità, ma resta un enigma: quale sarà la sua reale direzione dopo l'era Inzaghi?
Domenica, contro il Milan, e mercoledì, a confronto con l'Atletico Madrid del 'Cholo' Simeone, si capirà se Chivu può essere considerato pronto per le grandi sfide. Più di una semplice partita, questo derby potrebbe già sancire il livello della sua Inter.
