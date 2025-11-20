Pianeta Milan
Modric: leggenda dei derby di Madrid, sogna il gol nel primo a Milano
Come riporta il 'Corriere dello Sport', Luka Modric prepara il suo primo derby di Milano con grande entusiasmo. Il croato, in forma brillante, sogna di lasciare subito il segno in una sfida che può rilanciare il Milan in vetta alla classifica
Luka Modric è pronto a vivere il suo primo derby di Milano con la maglia del Milan. Dopo essere rientrato a Milanello dagli impegni con la Croazia, il centrocampista ha subito iniziato a preparare la sfida contro l'Inter, una partita che, come sottolinea il 'Corriere dello Sport', rappresenta per lui una novità dopo i tanti anni trascorsi a disputare il derby di Madrid.

Modric sogna il gol nel suo primo derby milanese

Modric conosce bene il peso di queste gare: in Spagna ha incrociato l'Atletico Madrid 42 volte. Non ha mai segnato nei derby madrileni, ma ha collezionato cinque assist e, soprattutto, 18 vittorie. Adesso sogna di lasciare il segno anche a Milano, magari con una giocata decisiva come quella che ha regalato il successo contro il Bologna. In rossonero sta vivendo una nuova giovinezza, e, come rivela il quotidiano oggi in edicola, sembra che il Pallone d'Oro abbia confidato ai compagni di sentirsi in condizioni eccellenti.

Il croato arriva al derby dopo aver conquistato la qualificazione al suo quinto Mondiale consecutivo: un traguardo per pochissimi. La stanchezza non sembra toccarlo, e Allegri apprezza la sua capacità di mantenere intensità e umiltà in ogni allenamento. Modric lavora come un giovane alla ricerca di spazio, non come un campione che ha vinto tutto. La sua presenza, in un match che può riportare il Milan in testa alla classifica, sarà determinante anche dal punto di vista emotivo.

Il 'Corriere dello Sport' ricorda anche come, in passato, l'Inter avesse provato a portarlo dalla propria parte: tentativo fallito, ma ora i nerazzurri lo ritroveranno dall'altra parte della barricata. Il futuro? Nel contratto c'è un'opzione per un altro anno, e la sensazione è che Modric voglia giocarsi ancora tanto in rossonero. La decisione arriverà, comunque solo nei prossimi mesi.

