Modric: leggenda dei derby di Madrid, sogna il gol nel primo a Milano

Il croato arriva al derby dopo aver conquistato la qualificazione al suo quinto Mondiale consecutivo: un traguardo per pochissimi. La stanchezza non sembra toccarlo, e Allegri apprezza la sua capacità di mantenere intensità e umiltà in ogni allenamento. Modric lavora come un giovane alla ricerca di spazio, non come un campione che ha vinto tutto. La sua presenza, in un match che può riportare il Milan in testa alla classifica, sarà determinante anche dal punto di vista emotivo.
Il 'Corriere dello Sport' ricorda anche come, in passato, l'Inter avesse provato a portarlo dalla propria parte: tentativo fallito, ma ora i nerazzurri lo ritroveranno dall'altra parte della barricata. Il futuro? Nel contratto c'è un'opzione per un altro anno, e la sensazione è che Modric voglia giocarsi ancora tanto in rossonero. La decisione arriverà, comunque solo nei prossimi mesi.
