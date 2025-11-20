Modric: leggenda dei derby di Madrid, sogna il gol nel primo a Milano

Modric sogna il gol nel suo primo derby milanese

Modric conosce bene il peso di queste gare: in Spagna ha incrociato l'Atletico Madrid 42 volte. Non ha mai segnato nei derby madrileni, ma ha collezionato cinque assist e, soprattutto, 18 vittorie. Adesso sogna di lasciare il segno anche a Milano, magari con una giocata decisiva come quella che ha regalato il successo contro il Bologna. In rossonero sta vivendo una nuova giovinezza, e, come rivela il quotidiano oggi in edicola, sembra che il Pallone d'Oro abbia confidato ai compagni di sentirsi in condizioni eccellenti.