Gabbia colonna del Milan: il difensore sogna un altro derby da protagonista

Assieme a Pavlovic e Tomori compone un trio difensivo davvero solido, con lui al centro che, partita dopo partita, sta dimostrando di saper guidare il gruppo . Infatti, a Milanello viene considerato come un secondo capitano per i valori e gli insegnamenti che trasmette alla squadra, nonostante la giovane età.

Grazie alle recenti prestazioni, Gabbia è tornato nel giro della Nazionale, convincendo Gattuso a convocarlo. Dopo la gara con la Norvegia ha rinunciato a un giorno libero per rientrare subito a Milanello e preparare al meglio il derby, con lo stesso spirito che un anno fa aveva regalato ai tifosi una notte indimenticabile.