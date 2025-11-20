Pianeta Milan
Milan, Gabbia sogna un’altra grande notte un anno dopo il suo gol vittoria nel derby d’andata con l’Inter

Gabbia colonna del Milan: il difensore sogna un altro derby da protagonista
Come scrive il 'Corriere dello Sport', Matteo Gabbia sogna un’altra grande notte col Milan. Dopo il gol decisivo nel derby dell'anno scorso, il difensore tornato in Nazionale è pronto a un altro grande derby da protagonista
Come scrive il 'Corriere dello Sport' in edicola stamattina, Matteo Gabbia sogna un'altra grande notte col Milan. Il difensore rossonero è stato l'eroe del derby d'andata. Grazie al suo colpo di testa al minuto 89, ha interrotto una serie negativa di sei sconfitte nelle stracittadine che durava da più di due anni.

Gabbia, protagonista nel Milan e di nuovo in Nazionale

Nelle ultime due stagioni, il 26enne di Busto Arsizio ha alzato il livello delle sue prestazioni in modo esponenziale. Va dato merito anche ai sei mesi in prestito al Villarreal, che hanno forgiato la forza mentale del difensore scuola calcio Milan.

Assieme a Pavlovic e Tomori compone un trio difensivo davvero solido, con lui al centro che, partita dopo partita, sta dimostrando di saper guidare il gruppo. Infatti, a Milanello viene considerato come un secondo capitano per i valori e gli insegnamenti che trasmette alla squadra, nonostante la giovane età.

Grazie alle recenti prestazioni, Gabbia è tornato nel giro della Nazionale, convincendo Gattuso a convocarlo. Dopo la gara con la Norvegia ha rinunciato a un giorno libero per rientrare subito a Milanello e preparare al meglio il derby, con lo stesso spirito che un anno fa aveva regalato ai tifosi una notte indimenticabile.

