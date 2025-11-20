Verso il derby: sfida per le due coppie d'attacco, pronte a dare spettacolo

La coppia rossonera è affiatata, ma non hanno praticamente mai duettato nella stessa zona di campo. Leao e Pulisic erano abituati a vedersi da lontano dalle due fasce del campo, con in mezzo una punta pronta a catalizzare le occasioni create dalle due frecce rossonere. Dal derby saranno invece loro due gli attaccanti con il compito di segnare.
Le due coppie hanno una cosa in comune, ovvero il fatto che in questa stagione hanno condiviso pochi minuti assieme: la coppia nerazzurra ha dovuto far fronte al lungo infortunio di Marcus Thuram che ha tenuto fuori il francese per un mese. I due rossoneri, a turno, sono stati fuori diverse settimane per infortuni muscolari, riuscendo a giocare in coppia solo in pochi minuti contro il Bari in Coppa Italia, prima dell'infortunio al polpaccio di Rafa Leao.
Il quotidiano torinese conclude sottolineando i numeri realizzati nei tanti derby vissuti dalle quattro stelle. In questa speciale classifica domina il capitano dell'Inter con 9 reti segnate, seguite dalle 3 di Rafa Leao (nello stesso numero di incontri). Chiudono Thuram e Pulisic con entrambi 2 gol in meno presenze dei rispettivi partner d'attacco.
