Derby Inter-Milan, Thuram e Lautaro lanciano la sfida alla coppia rossonera formata da Pulisic e Leao

Verso il derby: sfida per le due coppie d'attacco, pronte a dare spettacolo
Come scrive 'Tuttosport', il prossimo derby vedrà sfidarsi due coppie d'attacco devastanti: Lautaro-Thuram e Leao-Pulisic, affiatate diversamente e pronte a decidere la stracittadina di Milano
Inter-Milan non è solo la sfida tra le due squadre ma rappresenta anche l'incontro di due delle coppie più forti e devastanti della Serie A. Il quotidiano 'Tuttosport' dedica un articolo al prossimo derby in programma domenica sera, che vedrà affrontarsi due tandem d'attacco forti ma diversi: Lautaro e Thuram contro Leao e Pulisic.

La sfida tra le due coppie di Milano

La prima coppia è sicuramente più collaudata. Lautaro Martinez e Marcus Thuram sono la coppia d'attacco nerazzurra da ormai due anni di fila, infortuni permettendo e hanno portato diverse gioie ai tifosi del Biscione, soprattutto lo scudetto delle seconda stella vinto proprio in un derby.

La coppia rossonera è affiatata, ma non hanno praticamente mai duettato nella stessa zona di campo. Leao e Pulisic erano abituati a vedersi da lontano dalle due fasce del campo, con in mezzo una punta pronta a catalizzare le occasioni create dalle due frecce rossonere. Dal derby saranno invece loro due gli attaccanti con il compito di segnare.

Le due coppie hanno una cosa in comune, ovvero il fatto che in questa stagione hanno condiviso pochi minuti assieme: la coppia nerazzurra ha dovuto far fronte al lungo infortunio di Marcus Thuram che ha tenuto fuori il francese per un mese. I due rossoneri, a turno, sono stati fuori diverse settimane per infortuni muscolari, riuscendo a giocare in coppia solo in pochi minuti contro il Bari in Coppa Italia, prima dell'infortunio al polpaccio di Rafa Leao.

Il quotidiano torinese conclude sottolineando i numeri realizzati nei tanti derby vissuti dalle quattro stelle. In questa speciale classifica domina il capitano dell'Inter con 9 reti segnate, seguite dalle 3 di Rafa Leao (nello stesso numero di incontri). Chiudono Thuram e Pulisic con entrambi 2 gol in meno presenze dei rispettivi partner d'attacco.

