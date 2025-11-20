Verso il derby: sfida per le due coppie d'attacco, pronte a dare spettacolo

Come scrive 'Tuttosport', il prossimo derby vedrà sfidarsi due coppie d'attacco devastanti: Lautaro-Thuram e Leao-Pulisic, affiatate diversamente e pronte a decidere la stracittadina di Milano

Inter-Milan non è solo la sfida tra le due squadre ma rappresenta anche l'incontro di due delle coppie più forti e devastanti della Serie A . Il quotidiano 'Tuttosport' dedica un articolo al prossimo derby in programma domenica sera, che vedrà affrontarsi due tandem d'attacco forti ma diversi: Lautaro e Thuram contro Leao e Pulisic .

La sfida tra le due coppie di Milano

La prima coppia è sicuramente più collaudata. Lautaro Martinez e Marcus Thuram sono la coppia d'attacco nerazzurra da ormai due anni di fila, infortuni permettendo e hanno portato diverse gioie ai tifosi del Biscione, soprattutto lo scudetto delle seconda stella vinto proprio in un derby.