Allegri, è di nuovo derby dopo 12 anni: il tecnico è pronto a vendicarsi
Come scrive il 'Corriere dello Sport', Milano si prepara a un derby che scalderà un San Siro gelido. Allegri torna alla stracittadina dopo 12 anni, in una sfida dal forte valore simbolico e decisiva per le ambizioni del suo Milan
A Milano è attesa una domenica gelida, con temperature percepite ampiamente sotto lo zero. Sarà quindi il derby a scaldare 'San Siro', più dei -8 gradi previsti. La sfida è importante sia per l'Inter che per il Milan, ma per Massimiliano Allegri la partita avrà un sapore e un significato speciale.

Come ricorda il 'Corriere dello Sport' in edicola stamattina, l'ultimo derby di Allegri in rossonero risale al dicembre 2013, in una fase complicata della stagione che precedette il suo esonero dopo il ko con il Sassuolo. Un addio amaro che rende questa sfida un'occasione simbolica per riaprire un capitolo interrotto nel modo più brusco. Il bilancio di Allegri nei derby parla di otto sfide: tre vittorie, un pareggio e quattro sconfitte. Numeri che il tecnico vorrebbe riequilibrare proprio a partire da domenica alle ore 20:45.

Il suo primo derby, nel novembre 2010, fu deciso da Zlatan Ibrahimovic, allora protagonista in campo e oggi figura chiave della dirigenza milanista. Quel successo, seguito dal 3-0 del ritorno, spinse il Milan verso lo Scudetto del 2011 e verso la Supercoppa vinta a Pechino. Dopo le prime tre vittorie consecutive, però, il trend si è invertito: quattro derby senza successi, tra sconfitte pesanti e un solo pareggio.

Ora Allegri vive l'attesa con calma, cercando di trasmettere freddezza e lucidità ai suoi giocatori. Sa che nelle sfide così cariche emotivamente vince spesso chi mantiene la mente più libera. La temperatura di San Siro farà poco per aiutare, ma la tensione del derby basterà a scaldare il cuore di una città intera pronta a fermarsi per la sfida eterna.

