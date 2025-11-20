Allegri, è di nuovo derby dopo 12 anni: il tecnico è pronto a vendicarsi

Il suo primo derby, nel novembre 2010, fu deciso da Zlatan Ibrahimovic, allora protagonista in campo e oggi figura chiave della dirigenza milanista. Quel successo, seguito dal 3-0 del ritorno, spinse il Milan verso lo Scudetto del 2011 e verso la Supercoppa vinta a Pechino. Dopo le prime tre vittorie consecutive, però, il trend si è invertito: quattro derby senza successi, tra sconfitte pesanti e un solo pareggio.
Ora Allegri vive l'attesa con calma, cercando di trasmettere freddezza e lucidità ai suoi giocatori. Sa che nelle sfide così cariche emotivamente vince spesso chi mantiene la mente più libera. La temperatura di San Siro farà poco per aiutare, ma la tensione del derby basterà a scaldare il cuore di una città intera pronta a fermarsi per la sfida eterna.
