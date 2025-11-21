Derby Inter-Milan, Allegri cura i calci piazzati: per favorire Leao pronta ...

Sempre meno giorni al derby di Milano tra Inter e Milan: 'La Gazzetta dello Sport' parla delle possibili mosse tattiche dei rossoneri. Ecco quali

Il Milan continua l'avvicinamento a grandi passi al derby di domenica sera contro l'Inter. Come riporta 'La Gazzetta dello Sport', i rossoneri si sono allenati ieri a Milanello al completo, con il rientro di tutti i nazionali. Non ci dovrebbe essere Santiago Gimenez, ancora alle prese con i problemi alla caviglia. Secondo la rosea, Allegri starebbe lavorando con insistenza sulla difesa. Particolare attenzione sui calci piazzati, dove l'Inter è davvero molto pericolosa. Il Milan, si legge, difende con un metodo misto uomo-zona: alcuni presidiano le zone del campo, altri vanno diretti sugli uomini.