Derby Inter-Milan, Allegri cura i calci piazzati: per favorire Leao pronta ...

INTER-MILAN

Estupinan o Bartesaghi per il derby? Tutto potrebbe dipendere da Leao. Le mosse tattiche del Milan

Sempre meno giorni al derby di Milano tra Inter e Milan: 'La Gazzetta dello Sport' parla delle possibili mosse tattiche dei rossoneri. Ecco quali
Il Milan continua l'avvicinamento a grandi passi al derby di domenica sera contro l'Inter. Come riporta 'La Gazzetta dello Sport', i rossoneri si sono allenati ieri a Milanello al completo, con il rientro di tutti i nazionali. Non ci dovrebbe essere Santiago Gimenez, ancora alle prese con i problemi alla caviglia. Secondo la rosea, Allegri starebbe lavorando con insistenza sulla difesa. Particolare attenzione sui calci piazzati, dove l'Inter è davvero molto pericolosa. Il Milan, si legge, difende con un metodo misto uomo-zona: alcuni presidiano le zone del campo, altri vanno diretti sugli uomini.

Derby Inter-Milan, Allegri la mossa pro Leao

Il Diavolo dovrà cercare di limitare i cross dell'Inter dagli esterni, non sarà un compito facile. Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' resterebbe il dubbio a sinistra tra Bartesaghi ed Estupinan. Bartesaghi ha attenzione, centimetri e buon cross; Estupinan esperienza. Senza Dumfries infortunato, si legge, Allegri potrebbe scegliere l'ex Brighton.

Il Milan potrebbe tentare una tattica vista contro il Napoli (dove giocava Estupinan fino alla sua espulsione): scegliere di abbassare il laterale sinistro e la mezzala per invogliare i nerazzurri a lasciare una fetta di campo scoperta alle spalle, questo per lasciare gli uno contro uno a Leao contro Akanji.

