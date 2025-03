"Sarebbe stato meglio che Ibrahimovic parlasse ieri"

"Sergio Conceiçao si è presentato battagliero nella notte di Bologna. Ha replicato duro «agli allenatori che mi criticano il giorno della partita» (riferimento a Sarri; ndr) e messo in vetrina il suo curriculum quasi per invocare dalla società («se vogliono vado via senza pretendere un euro») una parola di conforto. E infatti ieri mattina la rassicurazione è arrivata sul tavolo di giornali e siti per far sapere che non è in discussione il tecnico. Ancora alle prese con una doppia semifinale di coppa Italia con l'Inter. Ibra parlerà probabilmente domenica. Sarebbe stato meglio farlo ieri, come è stato costretto a fare in casa Juve Giuntoli con Thiago Motta dopo la disfatta con l'Empoli. Non possono nel frattempo non far discutere alcune scelte e magari anche qualche improvvisa apparizione (tipo Jovic) oltre all'insistenza di schierare Joao Felix che è stato nullo a Bologna così come a Torino".