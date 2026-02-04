Ordine: “Da Bologna arriva l’urlo del Milan. Brilla anche Nkunku”

" Da Bologna arriva l’urlo del Milan : a dispetto degli acciacchi di molto esponenti e delle assenze importanti (Pulisic, Leao, Saelemakers), è ancora vivo". Il giornalista Franco Ordine ha commentato così la bella vittoria del Milan sul campo del Bologna . 3-0 firmato Loftus-Cheek, Nkunku e Rabiot.

Il giornalista scrive così su 'Il Giornale': "E può rilanciarsi alle spalle dell’Inter salendo a meno 5 guadagnando posizione su Roma e Como per la zona Champions. Resta imbattuto in viaggio. Dietro il risultato netto c’è una prova molto brillante dei rossoneri, con il centrocampo che comanda il gioco e consente già a cavallo tra prima e seconda frazione di inchiodare i tre punti e salire a quota 50 punti. Brilla anche Nkunku oltre che Rabiot e Modric mentre la solida difesa regge all’urto discutibile dei bolognesi". I rossoneri avranno un turno di 'riposo' visto che San Siro è occupato per le Olimpiadi invernali. Il Diavolo torna in campo venerdì 13 febbraio contro il Pisa.