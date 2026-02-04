Pianeta Milan
BOLOGNA-MILAN

Ordine: “Da Bologna arriva l’urlo del Milan. Brilla anche Nkunku”

Il giornalista Franco Ordine ha commentato la vittoria del Milan sul campo del Bologna. Ecco il pensiero nel suo pezzo (estratto da 'Il Giornale)
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"Da Bologna arriva l’urlo del Milan: a dispetto degli acciacchi di molto esponenti e delle assenze importanti (Pulisic, Leao, Saelemakers), è ancora vivo". Il giornalista Franco Ordine ha commentato così la bella vittoria del Milan sul campo del Bologna. 3-0 firmato Loftus-Cheek, Nkunku e Rabiot.

Il giornalista scrive così su 'Il Giornale': "E può rilanciarsi alle spalle dell’Inter salendo a meno 5 guadagnando posizione su Roma e Como per la zona Champions. Resta imbattuto in viaggio. Dietro il risultato netto c’è una prova molto brillante dei rossoneri, con il centrocampo che comanda il gioco e consente già a cavallo tra prima e seconda frazione di inchiodare i tre punti e salire a quota 50 punti. Brilla anche Nkunku oltre che Rabiot e Modric mentre la solida difesa regge all’urto discutibile dei bolognesi". I rossoneri avranno un turno di 'riposo' visto che San Siro è occupato per le Olimpiadi invernali. Il Diavolo torna in campo venerdì 13 febbraio contro il Pisa.

