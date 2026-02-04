Ha ricevuto offerte da Fenerbahçe, Atlético Madrid e Roma, ma ha rifiutato tutto pur di restare in rossonero: Christopher Nkunku, attaccante del Milan, era chiamato ad una grande prestazione sul campo del Bologna, ieri sera, anche per iniziare a dimostrare le sue qualità con continuità. E al 'Dall'Ara' non ha fallito l'appello.