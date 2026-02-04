Gol numero cinque, per Nkunku, in Serie A in poco più di cinque settimane, le più tormentate della sua esperienza al Milan. A fine partita, l'attaccante francese, classe 1997, ha dichiarato. «Non ho mai pensato di lasciare il Milan, sono felice di giocare per questo club. E qui a Bologna potevo segnare anche più di un gol».
Al 'Dall'Ara', contro i rossoblu di Vincenzo Italiano, Nkunku ha giocato, con tutta probabilità, la sua migliore partita da giocatore milanista. L'auspicio, per il Diavolo, è che sia soltanto la prima di una lunga serie di prestazioni convincenti. Soltanto così Nkunku potrà conquistarsi un posto nel Milan che verrà.
