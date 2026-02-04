Pianeta Milan
BOLOGNA-MILAN

Diavolo, lampi del vero Nkunku a Bologna. Il mercato? “Mai pensato di lasciare il Milan”

A Bologna gran risposta di Nkunku: 'Mai pensato di lasciare il Milan: qui sono felice'
Christopher Nkunku, attaccante rossonero al centro di numerosi 'rumors' di calciomercato durante l'ultima sessione invernale, è stato autore di una bella prestazione in Bologna-Milan, con tanto di gol su calcio di rigore nel primo tempo
Ha ricevuto offerte da Fenerbahçe, Atlético Madrid e Roma, ma ha rifiutato tutto pur di restare in rossonero: Christopher Nkunku, attaccante del Milan, era chiamato ad una grande prestazione sul campo del Bologna, ieri sera, anche per iniziare a dimostrare le sue qualità con continuità. E al 'Dall'Ara' non ha fallito l'appello.

Bologna-Milan, rigore procurato e segnato per Nkunku

Prima ha provato a mettere in porta Ruben Loftus-Cheek dopo pochi minuti di gioco. Quindi ha 'ispirato' il gol del centrocampista inglese, con il colpo di testa - sul filo del fuorigioco - ben neutralizzato da Federico Ravaglia sul quale si è avventato poi Adrien Rabiot per l'assist al numero 8. Infine, si è procurato e ha trasformato il calcio di rigore del raddoppio del Diavolo.

Gol numero cinque, per Nkunku, in Serie A in poco più di cinque settimane, le più tormentate della sua esperienza al Milan. A fine partita, l'attaccante francese, classe 1997, ha dichiarato. «Non ho mai pensato di lasciare il Milan, sono felice di giocare per questo club. E qui a Bologna potevo segnare anche più di un gol».

Al 'Dall'Ara', contro i rossoblu di Vincenzo Italiano, Nkunku ha giocato, con tutta probabilità, la sua migliore partita da giocatore milanista. L'auspicio, per il Diavolo, è che sia soltanto la prima di una lunga serie di prestazioni convincenti. Soltanto così Nkunku potrà conquistarsi un posto nel Milan che verrà.

