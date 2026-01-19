Come riporta Gazzetta.it, oggi c'è stato una sguardo importante della visione di NBA e FIBA per il progetto Europa . Nei piani dovrebbe partire nell’autunno 2027, con squadre fisse in 12 città, comprese Roma e Milano. Incontro a Londra dove per il Milan erano presenti anche Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale . Come riportato da la rosea, in sala presenti anche il Commissioner NBA Adam Silver e il suo vice Mark Tatum, oltre al managing director per l’Europa George Aivazoglou.

Ibrahimovic ha parlato del progetto. Ecco le sue parole: "Sono convinto che, se l'NBA arriva con un’idea e un modello di business e la combina con i tifosi europei, nasca una partnership perfetta". Ha parlato anche il numero uno di RedBird Gerry Cardinale: "Penso che avrà un successo incredibile, se possiamo prendere quello che abbiamo imparato negli Usa e quello che abbiamo imparato qui...".