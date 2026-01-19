Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa NBA Europe, Ibrahimovic: “Partnership perfetta”. Cardinale: “Avrà un successo incredibile”

ULTIME MILAN NEWS

NBA Europe, Ibrahimovic: “Partnership perfetta”. Cardinale: “Avrà un successo incredibile”

NBA Europe, Ibrahimovic: 'Partnership perfetta'. Cardinale: 'Avrà un successo incredibile'
Sguardo importante della visione di NBA e FIBA per il progetto NBA Europe. Interessato anche il Milan: le parole di Cardinale e Ibrahimovic riportate da Gazzetta.it
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Come riporta Gazzetta.it, oggi c'è stato una sguardo importante della visione di NBA e FIBA per il progetto Europa. Nei piani dovrebbe partire nell’autunno 2027, con squadre fisse in 12 città, comprese Roma e Milano. Incontro a Londra dove per il Milan erano presenti anche Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale. Come riportato da la rosea, in sala presenti anche il Commissioner NBA Adam Silver e il suo vice Mark Tatum, oltre al managing director per l’Europa George Aivazoglou.

Ibrahimovic ha parlato del progetto. Ecco le sue parole: "Sono convinto che, se l'NBA arriva con un’idea e un modello di business e la combina con i tifosi europei, nasca una partnership perfetta". Ha parlato anche il numero uno di RedBird Gerry Cardinale: "Penso che avrà un successo incredibile, se possiamo prendere quello che abbiamo imparato negli Usa e quello che abbiamo imparato qui...".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Moretto sul Milan: "Rifinanziamento del debito tramite Comvest a febbraio. Furlani ...">>>

Secondo Gazzetta.it marzo potrebbe essere il mese decisivo: l’idea della nuova lega in Europa dovrebbe arrivare al Board of Governors, l’assemblea dei proprietari NBA che deciderà se dare il via libera definitivo al progetto.

Leggi anche
Ordine su Milan-Lecce: “A Fullkrug non hanno sottratto la specialità di casa”
Milan, Füllkrug entra, segna e poi dichiara: “C’è una ragione se lottiamo per la...

© RIPRODUZIONE RISERVATA