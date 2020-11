Napoli-Milan: Milanello ok, sanificato per gli allenamenti | Serie A News

Verso Napoli-Milan: oggi si ritorna a Milanello

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Domenica sera, al ‘San Paolo‘, ci sarà Napoli-Milan. Ed oggi, a Milanello, il Milan tornerà ad allenarsi dopo aver provveduto a far sanificare il centro sportivo rossonero. Operazione, questa, che, come ricordato da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, si è resa necessaria dopo la positività di mister Stefano Pioli al coronavirus.

In vista di Napoli-Milan, dunque, sarà Giacomo Murelli, vice di Pioli, a guidare gli allenamenti dei rossoneri a Milanello. Il mister seguirà attraverso la piattaforma ‘Zoom‘ la seduta dei suoi ragazzi. Potrà anche accedere alle immagini riprese dal drone. Sfruttando la tecnologia, dunque, Pioli non vuole perdersi neanche un minuto delle sedute che dovrà seguire da casa. Sperando che siano poche.

Tutto passerà, come noto, dai risultati dei tamponi ai quali Pioli si sottoporrà nei prossimi giorni. I Nazionali torneranno a Milanello tra mercoledì e giovedì. Quando, in pratica, si inizierà a preparare l’imminente Napoli-Milan al meglio delle possibilità rossonere. In questa settimana, ha concluso il quotidiano torinese, si aspetta una crescita nelle condizioni atletiche di Ante Rebić e Mateo Musacchio.

Entrambi, tanto il croato quanto l'argentino, sono reduci da infortuni. E il Milan che, in un mese, giocherà 10 partite, ha bisogno dell'apporto di tutti.