Calciomercato Milan – Dalla Spagna: Musacchio nel mirino del Barcellona

Calciomercato Milan: Musacchio farà ritorno nella Liga?

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Mateo Musacchio, classe 1990, è tornato da poco ad allenarsi in gruppo. Il difensore centrale argentino di passaporto spagnolo adesso sgomiterà con Simon Kjær, Alessio Romagnoli, Matteo Gabbia e Léo Duarte. Obiettivo, conquistare un posto da titolare al centro della difesa del Milan.

A meno che, durante il calciomercato di gennaio, il Milan non decida di dare via Musacchio. Il calciatore, infatti, andrà in scadenza di contratto con il club di Via Aldo Rossi il prossimo 30 giugno 2021. Per ammissione del suo agente, al momento nessuno del Milan si è ancora fatto sentire con lui per discutere del rinnovo.

Difficilmente il Milan prolungherà il contratto di Musacchio. Altrettanto difficilmente, però, il giocatore accetterà di fare il comprimario in rossonero in presenza di un’offerta importante per la sua carriera. Questa potrebbe arrivare, sin dalla prossima sessione di calciomercato, dalla Spagna. Secondo quanto riferito da ‘Sport‘, infatti, il nome di Musacchio del Milan sarebbe sulla lista della spesa di Ronald Koeman per il Barcellona.

Il club catalano vuole un nuovo difensore centrale. E se per l’estate ha già espresso la volontà di prelevare il giovanissimo Eric García dal Manchester City, nel gennaio 2021 vorrebbe avere a disposizione un centrale ‘low cost‘. Magari in prestito, meglio se per sei mesi. Si fanno, sul quotidiano sportivo molto vicino ai blaugrana, i nomi di Antonio Rüdiger (Chelsea), Joël Matip (Liverpool), Shkodran Mustafi (Arsenal) e, appunto, Musacchio.

Su Musacchio, in particolare, ‘Sport‘ ha spiegato come il Barça abbia intenzione di verificare prima le condizioni fisiche dell’argentino. E poi, eventualmente, qualora le piste principali non dovessero concretizzarsi, farsi avanti per lui. Chiaramente, il nuovo difensore centrale dei blaugrana dovrà essere un elemento di esperienza ed in grado di fornire un rendimento immediato. Con possibilità di conferma futura qualora piaccia a quello che sarà il nuovo Presidente del Barcellona.

Tra i ‘piani B’ del Barça nel prossimo calciomercato, oltre Musacchio del Milan, anche Federico Fazio (Roma) e Germán Pezzella (Fiorentina). Nel caso in cui i catalani si facciano davvero avanti con i rossoneri per Musacchio, la strada del prestito, per un giocatore in scadenza, appare francamente improbabile. Una cessione a titolo definitivo con compenso minimo per il Milan ed un contratto di breve durata per il calciatore, magari, potrebbe rappresentare la soluzione idonea.

