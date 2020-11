Calciomercato Milan – Ag. Musacchio: “Futuro? Vi spiego la situazione”

Ultime Notizie Milan News: le parole dell’agente di Musacchio

MILAN NEWS – Marcello Lombilla, agente di Mateo Musacchio, ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale milannews.it. Ecco le parole del procuratore: “Ora si sta allenando con la squadra, quando sarà pronto per giocare sarà il tecnico a dirlo. Futuro? “No, non ho sentito il Milan, e finché non parlerò con loro non parlerò con altri club”.

Ricordiamo che Musacchio ha lavorato quest’oggi per la seconda volta consecutiva in gruppo. Operato nel giugno scorso a Barcellona dal professor Ramón Cugat, il difensore centrale ha rispettato alla perfezione i 4 mesi previsti per il suo completo recupero. Intanto Maldini pensa al sostituto di Calhanoglu. VAI ALLA NOTIZIA>>>