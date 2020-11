Musacchio, calvario finito: finalmente è tornato in gruppo | Milan News

Il Milan ritrova Musacchio: ieri in gruppo a Milanello

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Mateo Musacchio è tornato. Come ricordato da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, ieri il difensore centrale argentino, dopo un lungo stop per un infortunio alla caviglia sinistra e la successiva operazione, si è allenato in gruppo a Milanello agli ordini del tecnico Stefano Pioli.

Musacchio aveva lavorato l’ultima volta con i compagni il 7 marzo scorso, alla vigilia di Milan-Genoa 1-2, ultima gara dei rossoneri nella stagione 2019-2020 prima del lockdown. Già lì, però, la sua caviglia dava molte noie e Musacchio, gara dopo gara, aveva perso il posto di titolare in favore di Simon Kjær.

Operato nel giugno scorso a Barcellona dal professor Ramón Cugat, Musacchio ha rispettato alla perfezione i 4 mesi previsti per il suo completo recupero. Già da qualche tempo l’ex River Plate e Villarreal lavorava a parte. Ora, però, si è finalmente riunito ai propri compagni. Pronto a dare il suo contributo al Milan di Pioli in questa stagione.

Possibile che venga inserito nell’elenco dei convocati già tra qualche partita. Improbabile, però, pensare di rivedere Musacchio in campo al 100% prima di dicembre. IL SUO FUTURO, INTANTO, È UN’INCOGNITA >>>