Calciomercato Milan – Musacchio, rinnovo lontano: via a gennaio? | News

Calciomercato Milan, vicino l’addio di Musacchio

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Mateo Musacchio, classe 1990, andrà come noto in scadenza di contratto con il Milan il prossimo 30 giugno 2021. Secondo quanto riferito, però, dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, ad oggi non sembrano esserci le condizioni per un rinnovo dell’accordo tra il club rossonero ed il difensore centrale argentino.

Questo nonostante, nel recente passato, Musacchio abbia rinunciato a qualche buona proposta (Valencia e Villarreal nella Liga spagnola) per provare ad imporsi in rossonero. Nel caso in cui dal Milan continuino a non giungere proposte su un prolungamento del contratto, il giocatore, già a gennaio, cercherà soluzioni alternative per il prosieguo della sua carriera. Musacchio, quindi, potrebbe dire addio al Milan dopo tre stagioni e mezza.

CALCIOMERCATO MILAN, IDEA FRANCESE PER RINFORZARE LA RETROGUARDIA IN INVERNO >>>