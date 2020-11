Milan, ecco chi è Giacomo Murelli: l’eterno secondo di Pioli

Scopri chi è Giacomo Murelli, storico vice di Pioli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa mattina, il Milan si è risvegliato con una brutta notizia che ha destabilizzato tutto l’ambiente rossonero: la positività al Covid-19 di Stefano Pioli. Nel caso in cui l’ex allenatore di Bologna e Lazio non dovesse negativizzarsi, contro il Napoli, gara in programma domenica 22 novembre, siederà in panchina Giacomo Murelli, eterno vice allenatore del tecnico emiliano.

Ma scopriamo insieme di chi si tratta. Tra i due c’è un grande rapporto di amicizia che nasce da lontano. Ex calciatore dal 1980 al 2002, Murelli termina la sua carriera al Suzzara, società calcistica in provincia di Mantova. Proprio in questa piccola realtà comincia a muovere i suoi primi passi da allenatore, per poi diventare prima collaboratore tecnico e infine vice di Alberto Malesani al Modena. In terra emiliana ha modo di conoscere Stefano Pioli, col quale comincia a collaborare nel lontano 2006, diventando suo vice a Parma.

Da quel momento le loro strade non si sono più divise. Grosseto, Piacenza, Sassuolo, Chievo Verona, Palermo, Bologna, Lazio, Inter, Fiorentina e infine Milan. Murelli è sempre stato presente nello staff tecnico di Pioli in tutti i club in cui ha allenato l’allenatore emiliano dal 2006 ad oggi.

QUI L’INTERVISTA DOPPIA TRA PIOLI E MURELLI DI ALCUNI ANNI FA>>>