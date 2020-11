Milan, Pioli positivo al coronavirus. Il comunicato ufficiale | News

Ultime Notizie Milan News: Pioli positivo al coronavirus

MILAN NEWS PIOLI – Notizia molto importante in casa rossonera, arrivata in questi minuti in redazione. Stefano Pioli, tecnico del Milan, è positivo al coronavirus. Il tecnico, positivo ad un tampone effettuato questa mattina, è asintomatico. Gli altri tamponi effettuati sul gruppo squadra sono risultati negativi. Ecco il comunicato ufficiale pubblicato dal sito del Milan.

“AC Milan comunica che Stefano Pioli è risultato positivo ad un tampone rapido effettuato questa mattina. Informate le autorità sanitarie competenti, il tecnico, che non presenta sintomi, è stato prontamente posto in quarantena a domicilio. Tutti gli altri tamponi effettuati sul gruppo squadra sono risultati negativi. L’allenamento odierno è stato cancellato. Previo il monitoraggio previsto dal protocollo federale, la squadra riprenderà il programma di allenamento in vista della sfida contro il Napoli lunedì pomeriggio”.

Come si può leggere, dunque, l’allenamento odierno previsto a Milanello è stato cancellato. La squadra tornerà ad allenarsi lunedì pomeriggio per iniziare a preparare la sfida contro il Napoli, in programma domenica 22 novembre al San Paolo. Insomma, brutta notizia per i calciatori rossoneri, che nei prossimi giorni dovranno fare a meno del loro allenatore.

Proprio oggi Simon Kjaer, nell'intervista rilasciata ai microfoni della Gazzetta dello Sport, aveva parlato di Pioli. Ecco cosa ha detto: "Pioli? Quando ho dei dubbi o penso che ci siano aspetti tattici che si possono cambiare per migliorare il rendimento individuale e collettivo, mi ascolta: vuole trovare la situazione ideale per i suoi giocatori. Alla fine ovviamente decide lui, ma c'è dialogo. È l'allenatore perfetto per me. Come mi gestisco? Lavorare con Pioli mi aiuta: a volte gli dico "Oggi farei solo una parte in gruppo, preferisco lavorare con il preparatore". Lui si fida, sa che tutto è finalizzato alla partita".