Milan, Vos scalpita: presto in campo? Leao intanto se lo coccola sui social

Silvano Vos, convocato e in panchina per Milan-Genoa di domenica scorsa, sarà con Paulo Fonseca anche a Verona. Chance in arrivo per lui?

Daniele Triolo Redattore 18 dicembre 2024 (modifica il 18 dicembre 2024 | 13:02)

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come, per Verona-Milan, partita della 17^ giornata della Serie A 2024-2025 in programma venerdì 20 dicembre, alle ore 20:45, al 'Bentegodi', Paulo Fonseca stia pensando di confermare titolare Álex Jiménez e di rilanciare Francesco Camarda dal 1'.