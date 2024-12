CALCIOMERCATO MILAN

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha evidenziato come, in vista della sessione invernale di calciomercato, il Milan necessiti di almeno un centrocampista in più. Il reparto mediano, infatti, è in affanno, con Tijjani Reijnders e Youssouf Fofana che giocano quasi tutte le partite visto che Yunus Musah e Ruben Loftus-Cheek, uniche e principali alternative, non sono efficaci come i titolari del ruolo.