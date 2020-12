Milan, uno strano primato: nessuno crede nei rossoneri | Serie A News

Milan primo in Serie A. Tutti, però, non credono nello Scudetto …

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘Tuttosport‘ oggi in edicola ha dedicato un approfondimento al Milan di Stefano Pioli, primo in classifica in Serie A dopo 10 giornate di campionato. Motivo dell’articolo? Il forte alone di ‘negazionismo’ che c’è intorno ai rossoneri.

Spieghiamo meglio. Il Diavolo ha vinto 8 delle prime 10 gare della Serie A 2020-2021, in campionato non perde da ben 22 partite (considerando anche le gare della passata stagione, post-lockdown), ha 5 punti di vantaggio sull’Inter e 6 sulla coppia formata da Juventus e Napoli.

Eppure, praticamente tutti sono certi che, a lungo andare, i rossoneri cederanno il passo alle altre in vetta. Più continua la fuga, più si fa compatta, all’esterno, la manovra di ridimensionamento del lavoro di Pioli e dei suoi ragazzi. Chiaramente, ha specificato il quotidiano torinese, il Milan non è diventato, così velocemente, il club favorito per la vittoria dello Scudetto.

Anche perché le competitors hanno organici più forti di quello del Diavolo, comunque buono. Ma non si può negare che, fino ad ora, il Milan abbia viaggiato meglio di tutte e che il suo primato in classifica sia meritato in pieno. Il Diavolo lo ha dimostrato anche negli scontri diretti, battendo Inter e Napoli (al ‘San Paolo‘). La Juventus l’affronterà il prossimo 6 gennaio 2021 a ‘San Siro‘.

Vero, siamo ad un quarto del campionato e, dunque, i verdetti finali potranno essere di tutt’altra tipologia, ma, per ‘Tuttosport‘, la bella vittoria rossonera in Sampdoria-Milan 1-2 si è portata dietro un “carico di accuse ridicole e gratuite“. Cavalcate nonostante le moviole le abbiano smentite. Il rigore assegnato al Milan a Genova non è discutibile. Vero, è l’ottavo della stagione, ma è pur vero che il Diavolo ne ha sbagliati 3.

E di veramente inventato c’è solo quello su Hakan Çalhanoğlu in Milan-Roma 3-3, dato, tra l’altro, per ‘compensare’ l’invenzione dell’arbitro sul penalty precedentemente assegnato ai giallorossi per un fallo di Pedro Rodríguez su Ismaël Bennacer ‘stravolto’ dalla concezione del direttore di gara e degli addetti al V.A.R.. Persino Claudio Ranieri, domenica, ha negato che ci fossero errori contro la sua Sampdoria.

Anche la legittimità del successo è stata messa in discussione. Dimenticando, forse, come il Milan abbia preso anche due pali, con Ante Rebić e Sandro Tonali. Le prossime due gare del Milan in Serie A, contro Parma a ‘San Siro‘ e Genoa a ‘Marassi‘, sono alla portata del Milan per chiudere il 2020 in testa al campionato. Nessuno, naturalmente, pensa che la strada per lo Scudetto per il Milan sia spianata.

Il calendario non è stato impossibile, non ha avuto crisi o colpi di sfortuna, e, nel girone di ritorno, derby a parte, il Milan dovrà fare visita a Juventus all'Allianz Stadium ed alla Roma all'Olimpico. Senza dimenticare che l'Europa League, obiettivo dichiarato dei rossoneri, quando entrerà nel vivo, sarà un impegno che potrà condizionare il Diavolo in campionato. Intanto, però, il Milan di Pioli si gode il primato e sorride davanti a tutte le banalità tirate in ballo per sminuire il suo primato.