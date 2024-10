Milan-Udinese, Di Caro: "Fonseca chiaro. Bonus finiti. E Leao..."

"Fonseca ottiene, dopo quella nel derby, la seconda vittoria più importante della sua tribolata stagione milanista. Rafforza la sua posizione all’interno del gruppo. Scelte nette, giocatori messi fuori e messaggio chiaro: nessuno è indispensabile, a partire da Leao, il giocatore più pagato, più talentuoso, ma spesso anche il più deludente in base alle alte aspettative su di lui. I bonus sono finiti per tutti: basta dichiarazioni in libertà, bizze, atteggiamenti non professionali, scelte individuali come quelle sui rigori a Firenze. Il giudizio sui progressi del Milan a livello di gioco sono sospesi per il tipo di partita, di buono però c’è stato l’atteggiamento, la difesa del risultato e i tre punti". LEGGI ANCHE: Milan, Fofana che colpo! Giganteggia in mediana. Resta il solito problema