Milan-Udinese 3-2, Ibrahimovic: “Aver vinto ci aiuterà mentalmente”

NEWS MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina ha riportato delle dichiarazioni rilasciate, al termine del match di ieri pomeriggio a ‘San Siro‘, Milan-Udinese, dall’attaccante svedese Zlatan Ibrahimovic, autore, nel finale, dell’assist di petto per il gol del 3-2 finale siglato dal croato Ante Rebic, autore di una doppietta.

“L’importante era vincere. Non è stata la nostra miglior partita. Anzi è stata dura. Ma averla ribaltata e vinta ci aiuta mentalmente a far crescere la fiducia nei nostri mezzi”. Per un quadro completo della partita disputata da Ibrahimovic ieri contro la squadra friulana, continua a leggere >>>

