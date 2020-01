Milan-Udinese 3-2: cinque tiri tentati da Ibrahimovic

NEWS MILAN – Come riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, sono stati 5 i tentativi (senza trovare la via del gol) di Zlatan Ibrahimovic, ieri pomeriggio, in occasione di Milan-Udinese, gara terminata 3-2 per gli uomini di Stefano Pioli. 4 tiri sono finiti fuori e soltanto in un’occasione Ibrahimovic ha inquadrato lo specchio della porta. Per le pagelle dei calciatori rossoneri stilate dalla redazione di ‘PianetaMilan.it‘ in occasione del match di ‘San Siro‘, continua a leggere >>>

