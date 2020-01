Milan-Udinese, Pioli: “Dobbiamo ancora lavorare, Rebic è un giocatore ritrovato”

NEWS MILAN – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha commentato ai microfoni di ‘DAZN’ la sfida Milan-Udinese giocata a San Siro. Queste le dichiarazioni di Pioli:

Sui tifosi se hanno dato una spinta: “Sì. Poi devo fare i complimenti ai miei giocatori per la prestazione contro una squadra che ci ha messo in difficoltà. La spinta dei tifosi è stata determinante. Giocare di casa deve essere importante per noi per fare punti e per raggiungere i nostri obiettivi”.

Sul momento: “Noi ancora dobbiamo lavorare, anche oggi abbiamo dimostrato qualità ma ci siamo disuniti e abbiamo concesso tanto ai nostri avversari. Dobbiamo già pensare alla prossima partita, è stata una settimana faticosa e dobbiamo recuperare perché venerdì siamo di nuovo in casa contro una squadra che deve salvarsi”.

Su Rebic: “Rebic ha sofferto un po’ le scelte che ho fatto ma non ha fatto mai mancare il lavoro. Dopo la sosta si è fatto trovare ancora più volenteroso. Il suo ingresso ci ha dato quegli strappi che ci sono mancati. E’ un giocatore ritrovato”.

Su Ibrahimovic: “Ibra è un valore aggiunto, ha alzato il livello degli allenamenti e quando c’è questo cresce ala possibilità di fare grandi prestazioni. Siamo ancora lontani da dove vogliamo arrivare ma su questa mentalità dobbiamo costruire il nostro futuro”.

Sulla partita: “Dopo il pareggio non abbiamo smesso di lavorare per cercare la vittoria. Ci deve essere d’insegnamento che le partite non finiscono mai, lavoreremo per diventare ancora più precisi”.

Per vedere cosa ha detto il mister rossonero ai microfoni di ‘DAZN’, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android