Milan-Udinese 3-2, le pagelle rossonere: Theo di un altro pianeta

LA PARTITA

Grande prova di forza della squadra rossonera in Milan-Udinese, che torna alla vittoria a San Siro. Passato in svantaggio per un errore clamoroso di Gianluigi Donnarumma, ha ribaltato tutto nel secondo tempo, grazie ai cambi di Stefano Pioli. Nel finale, però, Kevin Lasagna trova di nuovo il pareggio. All’ultimo minuto, ancora Rebic! 3-2! Bene Zlatan Ibrahimovic, aiutando i suoi, ma niente gol. Il 4-4-2 funziona, ma non basta. Ecco i voti dei calciatori rossoneri!

