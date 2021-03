Milan-Udinese 1-1, Condò: “C’è bisogno di un nuovo centravanti”

Milan-Udinese 1-1: il commento di Condò

Paolo Condò, giornalista sportivo, ha analizzato l’1-1 di ‘San Siro‘ tra Milan ed Udinese sulle colonne del quotidiano ‘Repubblica‘ oggi in edicola. Queste le sue parole: “La squadra di Stefano Pioli, che nel girone d’andata ha guadagnato credibilità anche e soprattutto per come sapeva rimediare alle assenze che via via la colpivano, ha chiesto ieri ad alcuni dei suoi potenziali ancora inesplorati – Rafael Leão può essere molto, Brahim Díaz non può essere poco – la mano necessaria a supplire alle mancanze di Zlatan Ibrahimović e Hakan Çalhanoğlu. E non l’ha ottenuta”.

"Ha portato a casa la pelle, anche se un po' bruciacchiata dalla grande paura e dai buoni risultati delle rivali. Ma Pioli ha il diritto di sentirsi un po' deluso da talenti che al momento topico non brillano – ha proseguito Condò -. Il gol che Leão s'inventa a Benevento racconta un campione, e nel momento del bisogno i campioni devono rispondere. Chi lavora sul futuro del Milan ha ben chiaro che la prima posizione da mettere a posto, con un acquisto valido per i prossimi cinque anni, sarà quella del centravanti. Che non vuol dire congedare Ibra, ma mettergli accanto un pari grado e non un fan".