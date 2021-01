Milan, tre problemi da risolvere in vista del derby | Coppa Italia News

Milan, domani c’è il derby: qualche problema per Pioli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Domani sera, a ‘San Siro‘, derby di Coppa Italia tra Inter e Milan. Per la squadra di Stefano Pioli, secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Repubblica‘ oggi in edicola, c’è qualcosa da sistemare. In particolare, la sconfitta interna (0-3) contro l’Atalanta in campionato ha portato alla luce delle criticità che, finora, erano state ‘coperte’ dagli splendidi risultati dei rossoneri. Sono problemi che, però, alla lunga potrebbero limitare il rendimento del Milan.

Primo su tutti: in assenza di Ismaël Bennacer e Hakan Çalhanoğlu, iniziano a scarseggiare i rifornimenti per Zlatan Ibrahimović in attacco. Il bomber svedese, nel post-partita di Milan-Atalanta in Serie A, lo ha fatto notare senza mezzi termini. Si è sentito solo ed abbandonato a sé stesso.

Secondo punto: il k.o. contro la ‘Dea‘ è arrivato a 15 giorni di distanza da quello contro la Juventus. Sono già due sconfitte contro due squadre forti e di livello europeo. Un vecchio difetto, questo, del Milan che sembrava essere ormai superato ha invece ripresentato, a sorpresa, il conto.

Terzo ed ultimo punto: il gioco offensivo, fin qui, è stato il vero e proprio segreto del Milan di Pioli. La verticalizzazione immediata e le incursioni di Theo Hernández, soprattutto, hanno sempre rappresentato armi in più per i rossoneri. Ora, però, gli avversari, conoscendo Theo, lo attaccano subito a sinistra.

Costringendo il francese, di fatto, a limitare la sua pericolosità nella metà campo rivale. E la scommessa di Pioli, ovvero quella di schierare Soualiho Meïte come trequartista per contrastare la fisicità dell'Atalanta, non ha pagato. Bisognerà, pertanto, trovare rapide e repentine contromosse. Il derby è alle porte ed il Milan non può sbagliarlo.