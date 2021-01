Pagelle Milan-Atalanta, i voti alla prestazione di Meïte | News

Pagelle Milan-Atalanta, la prestazione di Meïte

PAGELLE MILAN-ATALANTA – Soualiho Meïte, centrocampista francese, ha debuttato da titolare in occasione di Milan-Atalanta 0-3 ieri pomeriggio a ‘San Siro‘.

Analizziamo, dunque, la prestazione del nuovo numero 18 rossonero basandoci sui giudizi pubblicati, sui quotidiani sportivi e non, in edicola questa mattina.

‘Corriere della Sera‘ – Meïte, voto 4,5: “Dovrebbe dare corsa e fisicità, invece lo si nota solo per i capelli al vento. Scelta pagata cara. Giustamente sostituito all’intervallo”.

‘Repubblica‘ – Meïte, voto 4,5.

‘La Gazzetta dello Sport‘ – Meïte, voto 5: “Sembra ad una festa dove non conosce nessuno. Primo tempo a guardare appoggiato alla parete. È lì, al centro del tridente, che si sente più la nostalgia di Hakan Çalhanoğlu”.

‘Corriere dello Sport‘ – Meïte, voto 4,5: “Dentro per dare fisicità e raddoppiare i punti di riferimento offensivi. Solo che così si svuota il centrocampo”.

‘Tuttosport‘ – Meïte, voto 4,5: “La scommessa di Pioli è bocciata senza appello. Schierato a sorpresa al posto di Brahim Díaz per dare più peso al reparto, non ne combina una. Chi ha visto la sua abulia granata negli ultimi tempi, non poteva pensare che bastassero quattro giorni a Milanello per farlo rinascere”.

La media-voto riportata da Meïte, dunque, nelle pagelle odierne di Milan-Atalanta 0-3, è di 4,6. Una prestazione da dimenticare, pertanto, per il francese ex Torino.