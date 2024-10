Milan, Tomori e Abraham ‘bocciati’ dopo Firenze: pagano con la panchina

Dopo la sosta per le Nazionali, il Milan si prepara per il rientro in campionato. I rossoneri, infatti, giocheranno questo sabato contro l' Udinese . Per la sfida di San Siro, Paulo Fonseca potrebbe pensare anche a dei cambi rispetto all'undici titolare che ha schierato dal derby in poi. Ecco i dettagli.

Milan, caos rigori e prestazioni negative: Tomori e Abraham viaggiano verso la panchina

Tammy Abraham e Fikayo Tomori, come ricorda 'La Gazzetta dello Sport', entrano nell'Academy del Chelsea. Insieme lungo il percorso nelle giovanili del club, due vittorie in Youth League con i ragazzi dei blues. Esordio tra i grandi molto vicino: Abraham l'11 maggio 2016 contro il Liverpool, Tomori quattro giorni dopo con il Leicester. I prestiti prima di ritrovarsi nel 2019. Entrambi volano in Serie A, alla Roma e al Milan. Poi il ritrovo da questa stagione proprio tra i rossoneri. Dopo il caos rigori a Firenze, con Tomori che ha tolto il pallone a Pulisic per darlo ad Abraham, gli amici di vecchia data potrebbero pagare con la panchina contro l'Udinese. Al loro posto pronti Okafor e Pavlovic. Poi ci sarà la Champions League contro il Bruges: Abraham e Tomori sono rimasti a disposizione di Fonseca anche durante la pausa, c'è tempo, si legge, per il riscatto di entrambi e per convincere il portoghese.