Milan , Theo Hernandez è uno dei giocatori più importanti della rosa di Paulo Fonseca . Il terzino rossonero sta vivendo una stagione fatta di alti e bassi, un po' come tutta la squadra. Anche in Nazionale non ha giocato al meglio, anche a causa di un problema al ginocchio. Ecco le ultime.

Milan, Theo Hernandez deve accendersi. Cosa risulta sulla botta al ginocchio

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', Theo Hernandez sta faticando ad accendersi: con il Milan brutta partita contro il Cagliari. Con la Francia una prestazione al di sotto delle sua qualità in attacco. I media francesi lo hanno giudicato pesantemente insufficiente: ma già contro Israele, il terzino rossonero ha giocato con un ginocchio non al massimo. Motivo per cui salterà l'Italia questa sera. Nessun allarme per il Milan, scrive la rosea, tanto che lo staff rossonero non ha ricevuto comunicazioni ufficiali. Tornerà a Milanello presto e sarà subito a disposizione di Fonseca. LEGGI ANCHE: Milan, Camarda è pronto per il salto? Tattica e ruolo. Fonseca parla chiaro