Milan, Loftus-Cheek sparito con Fonseca: ecco i motivi. Nuove occasioni?

Milan, Loftus-Cheek è un giocatore completamente diverso da quello della passata stagione. Come scrive 'Il Corriere dello Sport', il passaggio da Pioli a Fonseca per lui è stato funesto. Sia dal punto di visto tecnico tattico e dal punto di vista dell'autostima, è cambiato il mondo per il centrocampista. In questa stagione è ancora a secco di gol e assist. Invece nel suo primo campionato in Italia era stato tra i giocatori più decisivi in termini realizzativi. Era riuscito a segnare 10 gol, con Pioli che gli aveva costruito un ruolo inedito: un trequartista molto offensivo.