Nella giornata di domani, domenica 17 ottobre, scenderanno in campo Italia e Francia a San Siro, ma Theo Hernandez , terzino del Milan , potrebbe non esserci per il big match. Come noto, infatti, la 'Scala del Calcio' sarà teatro dell'incontro valevole per l'ultima giornata della Nations League 2024/2025 . Agli Azzurri di Luciano Spalletti basta un solo punto per essere certi del primo posto nel girone, mentre il passaggio del turno è già sicuro dopo il successo contro il Belgio con gol di Sandro Tonali . Come detto, però, uno dei principali protagonisti potrebbe essere assente.

Italia-Francia, Theo Hernandez non si è allenato: Milan in ansia?

A riferirlo è 'TuttoMercatoWeb'. Secondo quanto si apprende, infatti, Theo Hernandez non si sarebbe allenato con il resto del gruppo nella seduta odierna e per questo motivo sarebbe in dubbio la sua presenza per Italia-Francia. Dalle prime indiscrezioni si tratterebbe di un problema al ginocchio, dovuto ad una botta subita nel corso dell'ultima seduta. Da capire se riuscirà a riprendersi per Milan-Juventus. In caso contrario per i rossoneri rischierebbe di essere un colpo basso non indifferente in vista del big match.