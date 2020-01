Milan-Sampdoria 0-0, la ‘Gazzetta’: “Squadra triste, vuota e senza idee”

NEWS MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola ha bocciato, in maniera piuttosto perentoria, la prestazione dei rossoneri di Stefano Pioli in occasione di Milan-Sampdoria di ieri pomeriggio a ‘San Siro‘, sfida valevole per la 18^ giornata di Serie A e terminata 0-0.

“Oggi il Milan mette tristezza – si può leggere nell’approfondimento della ‘rosea‘ sulla partita del Diavolo -; a Zlatan Ibrahimovic non si può chiedere altro che smuovere le anime smorte dello spogliatoio e torreggiare in campo, nella speranza che qualcuno si sintonizzi sulle sue frequenze”.

“A spaventare è il vuoto, la mancanza di un’idea precisa per il futuro – ancora ‘La Gazzetta dello Sport‘ -. Non è una squadra in cui ci sia molto da salvare: se l’obiettivo sarà il ritorno in Champions League nel 2021, a giugno il Milan sarà tutto da rifare per l’ennesima volta. Ibrahimovic, parafulmine, terrà buona la piazza, edulcorerà il presente: ma cosa ci sarà oltre i sei mesi di Zlatan?”.

In effetti, in questa stagione, i rossoneri stanno deludendo su tutta la linea. Per un viaggio, numeri alla mano, all’interno della crisi del Diavolo, continua a leggere >>>

