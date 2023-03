Milan-Salernitana, Pioli: “Dobbiamo trovare continuità” | Serie A News

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato di Milan-Salernitana nella conferenza stampa di ieri a Milanello. Ecco le sue dichiarazioni

Daniele Triolo

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ieri alla vigilia di Milan-Salernitana, partita della 26^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma questa sera, alle ore 20:45, a 'San Siro'. Le dichiarazioni di Pioli sono state riportate, tra i quotidiani sportivi in edicola, anche dal 'Corriere dello Sport'.

Milan-Salernitana, così Pioli alla vigilia del match — Il Milan, che in questa sfida contro la Salernitana sarà sostenuto allo stadio da 72mila spettatori, deve 'dimenticare' la qualificazione ai quarti di finale di Champions League e concentrarsi, unicamente, sulla rimonta in Serie A. C'è un posto nella Champions 2023-2024, infatti, da conquistare sul campo.

«Siamo consapevoli di doverci focalizzare sul campionato con grande determinazione», ha detto Pioli alla vigilia di Milan-Salernitana. «Per ripetere le emozioni che stiamo vivendo in Champions dobbiamo arrivare tra le prime quattro in Serie A e siamo concentrati per realizzare ciò, dobbiamo trovare la continuità che finora ci è mancata».

«Dovrà scendere in campo il miglior Milan possibile. La squadra sta bene fisicamente, mentalmente e anche tatticamente»., ha spiegato Pioli a poche ore da Milan-Salernitana. La squadra di Paulo Sousa, poi, è tutt'altro che compagine da sottovalutare. «Loro occupano posizioni a simili a quella del Tottenham, dobbiamo stare attenti a controllare bene la partita contro una squadra che difende molto bene e può ripartire velocemente».

Per Milan-Salernitana Pioli riproporrà il Diavolo 'titolare', con uno solo cambio rispetto alla partita di Londra contro gli 'Spurs' di Antonio Conte. Per altro obbligato, visto l'infortunio di Junior Messias. Al suo posto, Alexis Saelemaekers. E Zlatan Ibrahimović, da tutti additato come possibile centravanti per la sfida odierna?

«Contro la Salernitana Ibra non sarà titolare, ma lo sarà presto - ha chiarito Pioli -. Dipende da tante cose. Sta migliorando, si sta allenando con più continuità nelle ultime settimane. Non partirà dall'inizio ma ci sarà per aiutarci». Davanti, quindi, ci saranno ancora Brahim Díaz e Rafael Leão ad assistere Olivier Giroud.

Pioli ha poi chiosato così. «Rispetto alla passata stagione stiamo facendo meglio in Europa, non altrettanto in campionato. L'obiettivo è raggiungere il piazzamento alla prossima Champions e ogni partita sarà fondamentale d'ora in avanti, perché ne mancano sempre meno. Prima dei quarti abbiamo da giocare quattro gare di Serie A, non possiamo guardare oltre». Milan, l'inquietante statistica che riguarda Leao >>>

