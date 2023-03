Milan-Salernitana, le probabili formazioni: Pioli non corre rischi

Ecco le probabili formazioni di Milan-Salernitana , partita della 26^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma stasera alle ore 20:45 a 'San Siro', secondo i quotidiani sportivi oggi in edicola.

Così in campo a 'San Siro' per il 'Monday Night'?

QUI MILAN - Il tecnico rossonero, Stefano Pioli, non intende correre rischi. Niente turnover, un solo cambio rispetto alla formazione che ha giocato mercoledì sera a Londra in Champions League contro il Tottenham. Per giunta obbligato, visto l'infortunio di Junior Messias: al suo posto, dentro Alexis Saelemaekers. Per il resto, conferma in blocco del resto dei titolari. Quindi in difesa giocherà ancora Malick Thiaw, a centrocampo Sandro Tonali e, tra trequarti ed attacco, Brahim Díaz e Olivier Giroud.