Milan-Salernitana, Giroud farà gli straordinari | Serie A News

Sarà Olivier Giroud a giocare titolare in attacco in occasione di Milan-Salernitana. Soltanto panchina per Zlatan Ibrahimović e Divock Origi

Daniele Triolo

Olivier Giroud giocherà titolare anche stasera, in occasione di Milan-Salernitana, partita della 26^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma alle ore 20:45 a 'San Siro'. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Toccherà, dunque, ancora al centravanti francese, classe 1986, sobbarcarsi sulle spalle l'intero peso dell'attacco rossonero.

Milan-Salernitana, davanti ancora spazio a Giroud — Se Giroud sarà titolare in Milan-Salernitana in parte è merito suo, perché è il bomber più continuo ed prolifico di cui dispone il Diavolo. In parte, però, è anche demerito di chi potrebbe sostituirlo. Zlatan Ibrahimović, secondo quanto rivelato da mister Stefano Pioli, non è ancora nella giusta condizione per poter giocare una partita da titolare.

Divock Origi e Ante Rebić, invece, non vengono scelti per evidente, scarsa affidabilità. Per la 'rosea', Origi, in una partita come questa, sarebbe stata una scelta logica. Soprattutto a cinque giorni dal grande sforzo profuso dal Milan - Giroud compreso - nel match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League a Londra contro il Tottenham.

Invece Pioli, per Milan-Salernitana, ha scelto ancora Giroud. Finora, in Serie A, l'ex Arsenal e Chelsea ha giocato 1.522'. Minutaggio decisamente inferiore per Origi (646'), Rebić (591') e Ibrahimović (40'). Di fatto, il numero 9 del Diavolo gioca quasi il triplo rispetto ai diretti concorrenti per una maglia da titolare.

Non è un caso, dunque, che Giroud sia anche il bomber principe del Milan con 7 gol in campionato (3 per Rebić, 2 per Origi) e 4 in Champions League (gli altri due fermi a zero). Ma Pioli è andato oltre, confermando, per Milan-Salernitana, in pratica l'intero undici visto a Londra qualche giorno fa, con l'eccezione di Alexis Saelemaekers in luogo dell'infortunato Junior Messias.

Segno di come il tecnico rossonero consideri questo match molto importante, non sottovaluti la Salernitana di Paulo Sousa e voglia centrare tre punti fondamentali per la corsa ad un posto nella prossima edizione della Champions League. Milan, nuova idea di mercato per il vice Giroud >>>

