Milan-Salernitana, Ibrahimovic c’è ma non da subito | Serie A News

Zlatan Ibrahimovic partirà dalla panchina in occasione di Milan-Salernitana di stasera. Presto, però, sarà pronto per giocare anche titolare

Daniele Triolo

Zlatan Ibrahimovic avrà spazio in occasione di Milan-Salernitana, partita della 26^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma stasera, alle ore 20:45, a 'San Siro'. Ma non dall'inizio. Lo ha ricordato il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, prendendo spunto dalle dichiarazioni di mister Stefano Pioli nella conferenza stampa della vigilia tenutasi a Milanello.

Milan-Salernitana, Ibrahimovic partirà dalla panchina — "Ibrahimovic non sarà titolare, ma quel momento si avvicina", ha detto Pioli a poche ore da Milan-Salernitana. D'altronde, il tecnico rossonero non ha mai nascosto l'importanza del centravanti svedese, classe 1981, all'interno dello spogliatoio rossonero. E la sua autonomia cresce di settimana in settimana.

Zlatan ha giocato 16' in Milan-Atalanta, poi 24' in Fiorentina-Milan. Non figurando nella lista UEFA per gli impegni del Diavolo in Champions League, potrà riservare tutte le proprie energie per il campionato. Possibile, quindi, che il numero 11 di Malmö entri in campo a gara in corso, durante Milan-Salernitana, per far rifiatare Olivier Giroud, ancora una volta scelto titolare.

Qualora dovesse segnare stasera, ha ricordato il 'Corsera', Ibrahimovic diventerebbe il giocatore più vecchio a fare un gol in Serie A, a 41 anni e 161 giorni. Batterebbe così l’ex milanista Alessandro 'Billy' Costacurta, in gol a 41 anni e 25 giorni nel finale di Milan-Udinese 2-3 del 19 maggio 2007.

Da Milanello, ha concluso il quotidiano generalista, descrivono Ibrahimovic come 'carico e motivatissimo'. La sua leadership e la sua solapresenza hanno fatto alzare il livello di tutti negli allenamenti. Non è un caso, forse, che il Milan sia uscito dal tunnel di un gennaio nero quando Zlatan è tornato in pianta stabile nel centro sportivo rossonero.

E per il futuro? Chi gli sta accanto assicura che non ha ancora deciso se smettere a fine stagione o continuare a giocare per un altro anno. Per ora, non ci pensa. Di un eventuale ritiro o meno dal calcio giocato se ne riparlerà a fine stagione. Per il momento, Ibra penserà a fare il massimo per il suo Milan. Auspicando di tornare al gol dopo oltre un anno di astinenza. Milan, nuova idea di mercato per il vice Giroud >>>

NOVITA! Commenta con noi news e partite sul nostro GRUPPO TELEGRAM!