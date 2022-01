Milan-Roma 3-1: “Milan più forte dell’emergenza” | Serie A News

Il Milan batte 3-1 a 'San Siro' la Roma e si porta, per il momento, a -1 dall'Inter capolista. Bella prestazione nonostante le tante defezioni

Daniele Triolo

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato di Milan-Roma, partita della 20^ giornata della Serie A 2021-2022, terminata 3-1 per il Diavolo di Stefano Pioli. Come due mesi fa allo stadio 'Olimpico', i rossoneri si sono sbarazzati dei giallorossi venendo a capo di una partita dura, complicata e rimasta in equilibrio fino all'espulsione di Rick Karsdorp ad un quarto d'ora dalla fine.

Vittoria meritatissima, però, secondo il 'CorSera' per il Milan contro la Roma. Per due ragioni. Prima di tutto perché ottenuta nonostante dieci assenti tra CoVid, Coppa d'Africa e infortuni. Poi perché consente al Diavolo di portarsi a -1 dall'Inter capolista. Ciò vuol dire che, sebbene sia in salita, per i rossoneri la corsa Scudetto resta più che mai aperta.

Il quotidiano generalista, però, ha anche sottolineato un particolare. Non basteranno ai ragazzi di Pioli i tre punti in Milan-Roma. Ora servirà continuità. Bisognerà battere domenica il Venezia al 'Penzo' e poi, lunedì 17, superare lo Spezia a 'San Siro'. L'obiettivo è quello di arrivare al derby di Milano, previsto per il prossimo 6 febbraio, in piena scia dei nerazzurri.

E con l'auspicio che, nel frattempo, molti assenti abbiano recuperato e che sia arrivato, in sede di calciomercato, il tanto atteso sostituto di Simon Kjær. Milan-Roma, dinanzi a oltre 35mila spettatori, poteva essere una trappola. I rossoneri, privi di tre quarti della difesa titolare (Davide Calabria, Fikayo Tomori, Alessio Romagnoli), si sono affidati a Pierre Kalulu e Matteo Gabbia per fermare Tammy Abraham e Nicolò Zaniolo.

Le due riserve, alla fine, hanno fatto un figurone. José Mourinho, tecnico giallorosso, si è infuriato a più riprese con Daniele Chiffi, direttore di gara di Milan-Roma, e, nel post-partita, anche con il V.A.R.. Fischiato sonoramente dal pubblico di 'San Siro', ha anche rivelato di aver rifiutato la panchina del Diavolo tre anni fa.

Il Milan, andato avanti subito con un calcio di rigore segnato da Olivier Giroud, ha raddoppiato con Junior Messias. Il gol di Abraham nel finale del primo tempo ha mantenuto vive le speranze della Roma. Mike Maignan ha detto di no un paio di volte nella ripresa ai giallorossi. Prima sullo stesso Abraham, poi su Henrik Mkhitaryan.

I rossoneri, però, nel frattempo hanno centrato due traverse, con Brahim Díaz prima ed Alessandro Florenzi poi. I subentrati, Zlatan Ibrahimović e Rafael Leão, hanno fatto la differenza dopo l'espulsione, già citata, di Karsdorp (doppia ammonizione per aver steso Theo Hernández). Sponda del primo, fuga verso la gloria del secondo.

Nel finale, Ibra ha anche sbagliato un calcio di rigore (bella parata di Rui Patrício), procurato dallo stesso Leão che ha indotto al doppio giallo anche Gianluca Mancini. Bella risposta del Milan alla totale emergenza di questo periodo. Il 2022 del Diavolo è iniziato alla grande. Milan, nome nuovo per sostituire Kjær: le ultime news di mercato >>>