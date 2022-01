Risultati Serie A – Milan-Roma 3-1: tabellino e marcatori | News

Il tabellino di Milan-Roma, partita della 20^ giornata della Serie A 2021-2022 svoltasi nel pomeriggio a San Siro. Dati, numeri e statistiche

Il Milan inizia alla grande il suo 2022 superando per 3-1 a 'San Siro' la Roma. La squadra di Stefano Pioli conquista tre punti molto importanti, nonostante si fosse presentato all'appuntamento falcidiato dalle assenze per CoVid e Coppa d'Africa. Diavolo avanti già all'8' con Olivier Giroud, che trasforma un calcio di rigore concesso (dopo consulto con il V.A.R.) per un fallo di mano di Tammy Abraham sul tiro di Theo Hernández da fuori area.