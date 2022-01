Milan-Roma, Pioli: “Gabbia e Kalulu, risposta da ragazzi seri e di valore”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Milan-Roma, partita della 20^ giornata della Serie A 2021-2022

Sul bell'inizio di 2022 del suo Milan : "Ero positivo e fiducioso. Ho visto che abbiamo gestito bene la sosta per recupero energia e lavoro fatto. Tutti erano pronti per dare il massimo ed abbiamo dato il massimo contro un avversario difficile. Vittoria importante alla quale dobbiamo dare continuità".

Sull'atteggiamento aggressivo e propositivo del suo Milan : "Credo che sia normale che siamo arrivati a questi livelli. Sono due anni che lavoriamo su concetti e principi. Abbiamo il nostro modo di affrontare le gare, dobbiamo farlo per 95'. Tante cose possiamo farle meglio. Dobbiamo lavorare di più per crescere e lo faremo".

Sulle prove di Matteo Gabbia e Pierre Kalulu: "Giusto parlare di Gabbia e Kalulu stasera. Non sono stati utilizzati tanto e quando rispondono in modo così soddisfacente per mentalità, qualità ed organizzazione vuol dire che sono ragazzi seri e di valore. Merito del gruppo, merito del club che mi mette a disposizione giocatori di valore. Pensiamo alla prossima: non siamo tantissimi, saremo gli stessi domenica. Avversario diverso, ma la nostra prestazione dovrà essere questa". Le pagelle post-partita dei calciatori rossoneri secondo la nostra redazione >>>