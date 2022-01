Milan-Roma, Giroud: “Oggi sono felice: gol e ho giocato per la squadra”

Olivier Giroud, attaccante rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Milan TV‘ al termine di Milan-Roma, partita della 20^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco le sue dichiarazioni. Sulla maledizione della maglia numero 9: “Per...

Sulla maledizione della maglia numero 9 : "Per essere onesti, non credo a queste superstizioni. Ma qualche volta ho pensato che magari con il CoVid, la schiena, la caviglia, il flessore ...".

Sulla partita : "Sono molto felice: ho giocato senza problemi, mi sono sentito bene in partita. Abbiamo fatto bene con la squadra, dall'inizio. Abbiamo perso troppo tempo all'inizio nelle precedenti partite. Oggi abbiamo cominciato bene, io sono felice per il gol. Sfortunato sul secondo, ma Junior Messias ha seguito molto bene".

Sul suo ritorno alla rete dopo più di due mesi: "Ero un po' frustrato dopo la partita di Empoli, perché ho lavorato per la squadra, ma non avevo avuto troppe occasioni da gol. È così per un attaccante. Bisogna essere sempre concentrato per la squadra, fare il lavoro per i compagni. Bisogna sempre andare ancora, e ancora, non mollare mai. Oggi sono felice. Ho fatto il gol e sono felice perché ho aiutato la squadra a vincere".