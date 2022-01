Calciomercato Milan – Difesa, nome nuovo per la sostituzione di Kjaer

Il calciomercato invernale è ormai entrato nel vivo ed il Milan, di fatto, ha una sola, impellente necessità: sostituire l'infortunato Simon Kjær. L'obiettivo del Diavolo in questa campagna acquisti di riparazione, infatti, è l'acquisto di un difensore centrale che possa rimpiazzare al meglio il danese, che sarà assente fino al termine della stagione. Dovrà essere un giocatore utile per il presente, ma anche per il futuro.