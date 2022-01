Milan, c’è chi resta e chi parte: il punto sui rinnovi | News

Nonostante il mercato sia alle battute finali, il Milan pensa anche ai rinnovo dei contratti dei calciatori in scadenza: il punto

I nomi caldi, in questo momento, sono quelli di Theo Hernandez , Rafael Leao e Ismael Bennacer . Per il terzino francese il rinnovo è già cosa fatta. Per lui si tratta di un prolungamento del contratto fino al 2026, con il suo ingaggio che passerà da 1.5 milioni di euro a 4.5. L'annuncio arriverà nei prossimi giorni. Discorso più o meno simile anche per Rafael Leao , il quale andrà a percepire le stesse cifre dell'ex Real Madrid. Riguardo Bennacer , invece, il suo stipendio verrà sì aumentato, ma a cifre leggermente inferiori rispetto a quelle che andranno a percepire i due calciatori già citati. Il centrocampista algerino attualmente guadagna 1.7 milioni di euro e con il nuovo adeguamento ne guadagnerà 3.2. Sembra tutto fatto anche per il rinnovo di Matteo Gabbia , il quale prolungherà pure lui il suo contratto fino al 2026 con adeguamento.

Discorso più complicato riguardo i rinnovi di Franck Kessié, Alessio Romagnoli e Zlatan Ibrahimovic. L'ivoriano, come ben si sa, è in scadenza a giugno e chiede 8 milioni di euro per prolungare il suo contratto. Una cifra ritenuta alta dal club di via Aldo Rossi, dunque molto probabile che le strade tra Kessié e il Milan si divideranno a fine stagione. Situazione più o meno simile anche per quanto riguarda Romagnoli. Anche lui in scadenza a giugno, i rossoneri sono disposti ad offrire un rinnovo a cifre decisamente più basse rispetto a quanto guadagna adesso (6 milioni di euro). Il Diavolo ne ha messi sul piatto 2.8, mentre il capitano - gestito da Raiola - ne vorrebbe almeno 3.5 più 1 di bonus. Le due parti si sono incontrate a novembre e nelle prossime settimane ci saranno degli aggiornamenti.